2020-05-20T02:55:41+03:00
Общество

Где в КБР обнаружен коронавирус: публикуем список городов и районов на 20 мая 2020

"КП" рассказывает, где в КБР обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в КБР обнаружен коронавирус: болезнь подтвердилась у жителей 101 населенного пункта республики. Всего инфицированных COVID-19 1886 человек.

Больше всего больных в городах:

Нальчик – 608 (+29)

Чегем – 75 (+1)

Баксан – 60 (+8)

Майский – 54 (+6)

Нарткала – 48 (+1)

Прохладный – 36

Терек – 32

Тырныауз – 24 (+1)

В селах картина следующая:

Баксанский район:

с. Заюково - 51 (+1)

с. Исламей - 39

с. Дыгулыбгей - 20

с. Атажукино - 5

с. Баксанёнок - 7

с. Верхний Куркужин -13 (+1)

с. Жанхотеко - 3

с. Кишпек - 21

с. Куба-9

с. Куба-Таба - 8

с. Нижний Куркужин - 25 (+1)

с. Псыхурей - 3

Зольский район:

пос. Залукокоаже - 8

с. Каменномостское - 16

с. Камлюково - 13

с. Малка - 12

с. Сармаково - 9

с. Октябрьское - 1

с. Светловодское - 6

с. Совхозное - 1

с. Шордаково - 1

с. Кичмалка - 1

с. Зольское - 2

с. Приречное - 1

Прохладненский район:

с. Алтуд - 6

с. Карагач - 21

с. Заречное - 4

с. Малакановское - 3

с. Прималкинское - 5

с. Пролетарское - 3

с. Псыншоко - 2

с.Советское - 10

ст.Екатериноградская - 5

ст.Солдатская - 2

Терский район:

с. Арик - 6

с. Белоглинское - 4

с. Верхний Акбаш - 7

с. Нижний Акбаш - 5

с. Верхний Курп - 1

с. Дейское - 17

с. Джулат - 3

с. Красноармейское - 1

с. Ново-Хамидие - 3

с. Плановское - 32

с. Тамбовское - 4

с. Терекское - 5

с. Хамидие - 2

с. Урожайное - 1

с.Опытное - 1

Урванский район:

с. Герменчик - 10

с. Кахун - 12

с. Нижний Черек - 5

с. Псыгансу - 38

с. Псыкод - 3

с. Старый Черек - 12

с. Урвань - 12

с. Черная Речка - 7

с. Шитхала - 5

Чегемский район:

с. Чегем-2 - 45 (+1)

с. Лечинкай - 24

с. Нартан - 27

с. Хушто-Сырт - 1

с. Шалушка - 47 (+2)

с. Яникой - 25 (+2)

с. Каменка - 7

с. Нижний Чегем - 3

Лескенский район:

с. Анзорей - 8

с. Аргудан - 15

с. Второй Лескен - 6 (+2)

с. Озрек - 17 (+3)

с. Урух - 3

с. Хатуей - 5

Майский район:

с. Ново-Ивановское - 4

с. Октябрьское - 6

ст. Александровская - 6 (+1)

ст. Котляревская - 7

х.Сарский - 3

Черекский район:

пос. Кашхатау - 18

с. Аушигер - 8

с. Бабугент - 2

с. Жемтала - 10

с. Верхняя Жемтала - 4

с. Герпегеж - 1

с. Зарагиж - 1

Эльбрусский район:

с. Кенделен -12

с. Эльбрус - 3

с. Нейтрино - 1

с. Терскол - 1

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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