2020-05-20T10:46:26+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 20 мая 2020: 700 человек скончались от пневмонии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 20 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 20 мая 2020: в республике продолжает расти число заражённых, эпидситуация остаётся одной из самых напряжённых в стране. По данным на субботу, больше 13 тысяч дагестанцев находится в больницах с вирусной пневмонией. Главный пульмонолог региона считает, что порядка 95% этих случаев связаны с COVID-19.

По официальной статистике на утро 20 мая 3643 человека заражёны коронавирусом в Дагестане. Суточный прирост — 90 заболевших. Число выздоровевших жителей продолжает расти — плюс 263 в сутки. За весь период уже 2266 человек выписаны из больниц.

На утро 20 мая в Дагестане зафиксировано 36 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Однако на порядок больше людей умирает от вирусной пневмонии. Эту статистику не сообщают ежедневно, но на выходные она унесла жизни более 700 дагестанцев.

Жители региона готовятся праздновать великий мусульманский праздник Ураза-Байрам. Однако в этом году традиционные гулянья, походы в гости и большие массовые празднества невозможны. Муфтият призывает жителей отметить светлый праздник разговления дома, в кругу семьи, не выходить и не принимать гостей. Подчёркивается, что пышные празднества в период пандемии, которые подвергают опасности жизни близких и, в особенности, старшего поколения — неверный и недостойный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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