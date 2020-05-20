В Карачаево-Черкесии младенец вылечился от коронавируса

В Карачаево-Чекркесии первый случай выздоровления младенца от COVID-19. Как уточняют в республиканском Минздраве, ребенку меньше месяца. И в больницу кроха попал с матерью, от которой и заразился коронавирусом дома.

Лечение оба получали в стационаре ковидного госпиталя в Черкесске. После повторных отрицательных тестов на COVID-19 их из него выписали, но пока еще оставили под наблюдением медиков.

Кстати, в министерстве рассказали еще, что 20 мая временный госпиталь покинула женщина с новорожденным, у которой при подтвержденном диагнозе COVID-19 с помощью кесарева сечения появился на свет абсолютно здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. Еще в первых числах мая врачи узнали, что роженица инфицирована. Операция прошла в непростых условиях, но успешно. У ребенка, к счастью, коронавируса не нашли и отправили поэтому в республиканскую детскую многопрофильную больницу. Мать продолжала получать лечение в госпитале.

По последним данным местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карачаево-Черкесии зафиксировано 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 188 человек, четверо скончались.

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