2020-05-20T23:12:37+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 21 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Показываем села с больными на картеПоказываем села с больными на картеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и районов на 21 мая 2020 года.

Ставрополь – 208

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Пятигорск – 160

Невинномысск – 136

Кочубеевское – 80

Чернолесское (Новоселицкий район) – 67

Иноземцево – 41

Кисловодск – 42

Ессентуки – 38

Левокумское – 39

Нефтекумск – 30

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Георгиевск – 24

Степное (Степновский район) – 24

Буденновск – 29

Арзгир – 24

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Архангельское (Буденновский район) – 18

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Михайловск – 15

Благодарный – 16

Минеральные воды – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Зольская (Кировский горокруг) – 13

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 12

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 13

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Ессентукская (Предгорный район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 8

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

+Курсавка (Андроповский район) – 6

+Казинка (Андроповский район) – 6

Александровское – 6

«КП» указывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, начиная от 6 человек в одном населенном пункте. Больные есть и в других селах региона:

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По информации Роспотребнадзора Ставрополья, за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 36 человек. Всех посадили на обязательный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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