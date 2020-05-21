Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 21 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и районов на 21 мая 2020 года.
Ставрополь – 208
Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Пятигорск – 160
Невинномысск – 136
Кочубеевское – 80
Чернолесское (Новоселицкий район) – 67
Иноземцево – 41
Кисловодск – 42
Ессентуки – 38
Левокумское – 39
Нефтекумск – 30
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Георгиевск – 24
Степное (Степновский район) – 24
Буденновск – 29
Арзгир – 24
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Архангельское (Буденновский район) – 18
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Михайловск – 15
Благодарный – 16
Минеральные воды – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15
Зольская (Кировский горокруг) – 13
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 12
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 13
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Ессентукская (Предгорный район) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Соломенское (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10
Обильное (Георгиевский горокруг) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 8
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
+Курсавка (Андроповский район) – 6
+Казинка (Андроповский район) – 6
Александровское – 6
«КП» указывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, начиная от 6 человек в одном населенном пункте. Больные есть и в других селах региона:
Карта распространения коронавируса
По информации Роспотребнадзора Ставрополья, за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 36 человек. Всех посадили на обязательный карантин.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»