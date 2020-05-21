2020-05-21T14:08:04+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии из окна госпиталя выпал выздоровевший от коронавируса пациент

В трагическом происшествии разбираются полицейские
Евгения СОКОРЕВА
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Подробности ЧП рассказали в республиканском МинздравеПодробности ЧП рассказали в республиканском МинздравеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии погиб 75-летний пациент ковидной больницы, вылечившийся от коронавируса. Как уточнили в минздраве республики, «выпал из окна четвертого этажа госпиталя особо опасных инфекций N 2».

К врачам инфицированный COVID-19 мужчина поступил 12 мая. Стремительно шел на поправку - 25-го числа его хотели выписывать.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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- Очень жаль, что это произошло. Врачи смогли спасти пациента от коронавируса и готовили к выписке. Поэтому, когда утром все обнаружилось, сотрудники, конечно, были очень расстроены. Родным пациента - глубокие соболезнования. Надеемся, правоохранительные органы разберутся в причинах произошедшей трагедии, - сказала «КП-Северный Кавказ» пресс-секретарь министерства здравоохранения КБР Лилия Шамахова.

На 21 мая в республике выявлено 2020 случаев заражения (+68 за сутки). Выздоровевших – 524 (за сутки + 9). В реанимации находятся 33 пациента, 21 - на аппаратах ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии. Всего в госпиталях остаются 453 человека.

Умерших – 9 (за сутки +1). Скончался мужчина из Майского района 1953 года рождения, страдавший, помимо COVID-19, гипертонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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