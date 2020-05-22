Силовик получил ранение во время штурма дома с боевиками в Дагестане

В Хасавюртовском районе продолжается спецоперация по нейтрализации банды боевиков. Террористы окопались в частном доме в районе селений Муцалаул и Гоксув. Во время штурма здания был ранен один из силовиков.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Хасавюртовском районе обнаружена группа боевиков. Введён режим контртеррористической операции.

Источник «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах сообщил, что бандиты не являются членом одной из старых группировок. Это молодые парни, которые не очень давно, проникшись преступной идеологией, ушли в леса. С тех пор силовики вели их поиски.

Террористов удалось обнаружить в районе селений Муцалаул и Гоксув. Дорогу перекрыли, началась спецоперация. Дислокацию бандитов обнаружили, но они оказали вооружённое сопротивление. Ранен один из сотрудников спецслужб.

— Они забаррикадировались в одном из домов. Спецоперация продолжается, — сообщил собеседник «КП».

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