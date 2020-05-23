2020-05-22T22:34:26+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Растет число больныхРастет число больныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список населенных пунктов на 23 мая 2020 года.

Ставрополь – 213

Пятигорск – 177

Невинномысск – 146

Кочубеевское – 82 (+2)

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68 (+1)

Левокумское – 45

Кисловодск – 44 (+1)

Ессентуки – 43

Иноземцево – 43 (+2)

Буденновск – 32 (+2)

Нефтекумск – 31 (+1)

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Степное (Степновский район) – 26

Георгиевск – 24

Арзгир – 25 (+1)

Зеленокумск – 24 (+4)

Зольская (Кировский горокруг) – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Минеральные воды – 17

Благодарный – 17 (+1)

Михайловск – 16

Ивановское (Кочубеевский район) – 16 (+1)

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16 (+2)

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Иргаклы (Степновский район) – 13 (+1)

Ессентукская (Предгорный район) – 13 (+1)

Архангельское (Буденновский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Урожайное (Левокумский район) – 10

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9

Александровское – 9 (+3)

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Правокумское (Левокумский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Юца (Предгорный район) – 6

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ИСТОЧНИК KP.RU

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