Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список населенных пунктов на 23 мая 2020 года.
Ставрополь – 213
Пятигорск – 177
Невинномысск – 146
Кочубеевское – 82 (+2)
Чернолесское (Новоселицкий район) – 68 (+1)
Левокумское – 45
Кисловодск – 44 (+1)
Ессентуки – 43
Иноземцево – 43 (+2)
Буденновск – 32 (+2)
Нефтекумск – 31 (+1)
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Степное (Степновский район) – 26
Георгиевск – 24
Арзгир – 25 (+1)
Зеленокумск – 24 (+4)
Зольская (Кировский горокруг) – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Минеральные воды – 17
Благодарный – 17 (+1)
Михайловск – 16
Ивановское (Кочубеевский район) – 16 (+1)
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16 (+2)
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Иргаклы (Степновский район) – 13 (+1)
Ессентукская (Предгорный район) – 13 (+1)
Архангельское (Буденновский район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Урожайное (Левокумский район) – 10
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Соломенское (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9
Александровское – 9 (+3)
Обильное (Георгиевский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Правокумское (Левокумский район) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Юца (Предгорный район) – 6
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ИСТОЧНИК KP.RU