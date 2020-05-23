«Тесты на COVID-19 были отрицательные»: Сати Казанова сообщила о вирусной пневмонии

Отрицательные тесты на коронавирус не гарантируют того, что ты не заражен. К такому выводу пришла певица Сати Казанова, после того, как вся её семья почувствовала на себе симптомы странного вируса. К счастью, дива быстро пошла на поправку. А вот мама Сати оказалась в больнице.

Уже больше недели Казанова гостит в родительском доме в Кабардино-Балкарии. Девушка собиралась вернуться в Москву, когда члены семьи один за другим стали ощущать странные симптомы. Температура, слабость, ломота.

— Видимо, мама подхватила вирус на похоронах. Ушёл из жизни близкий человек нашей семьи. Погиб в автокатастрофе, не от коронавируса, — рассказывает певица. — Я заботилась о маме вместе с сестрой, и мы обе почувствовали ухудшение состояния. Решили провериться. Но у всех тесты на COVID-19 были отрицательные.

Однако болезнь не отпускала маму дивы. Температура доходила до 38,8 градусов. Не дожидаясь назначения врачей, певица решила сделать ей компьютерную томографию легких.

— На КТ увидели двухстороннюю вирусную пневмонию. Решили положить маму с больницу. Ей лучше, надеемся, что дней через пять её уже выпишут. Поэтому если вы заметили симптомы, не ждите — постарайтесь обратиться в больницу и сделать снимки. Даже если у вас отрицательные результаты тестов, — считает певица.

Напомним, что певица сейчас переживает трудный период — из-за пандемии Сати разлучена с любимым супругом Стефано Тиоццо. Итальянский фотограф работал на родине, когда были закрыты границы. С марта влюбленные разлучены.

— Тогда мы надеялись вместе провести восьмое марта. Я хотела приехать в Милан, погулять с ним вместе по улочкам, смеяться и отдыхать, — пишет Казанова в Instagram. — Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Границы, вроде, обещают открыть в июле. Я очень надеюсь, что так и произойдёт.

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