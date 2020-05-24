Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 мая 2020: количество умерших достигло 38

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Также он рассказал, что за сутки выявлено еще 74 новых случаев заражения. За всё время в крае зарегистрировано 1855 случаев заражения.

Из хороших новостей: на Ставрополье более 4 тысяч корзин с необходимыми продуктами раздали нуждающимся 23 мая. Всего ставропольцам доставили 282 713 проднаборов.

Напомним, помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери и малообеспеченные пенсионеры.

Между тем, в Пятигорске всех прибывающих из эпидемически неблагополучных территорий разместят в обсерваторе. Его оборудовали на базе санатория «Пятигорье».