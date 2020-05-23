В Пятигорске заработал обсерватор для приезжающих

23 Май 2020 2020-05-23T11:50:36+03:00

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В Пятигорске всех прибывающих из эпидемически неблагополучных территорий разместят в обсерваторе. Его оборудовали на базе санатория «Пятигорье».

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Теперь пациентов будут обслуживать врачи и медсестры, прошедшие специальную подготовку. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Известно, что на две недели в обсерватор поместят только здоровых людей.

Все они будут находиться под круглосуточным наблюдением врачей для выявления людей с симптомами коронавируса.

Напомним, утром 23 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Также за это время диагноз подтвердили еще 74 пациентов. Число заболевших выросло до 1855.Среди заболевших 172 - это дети. На сегодня 28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 138 человек оценивается как средней тяжести. 711 пациентов выздоровели и выписаны домой. Таким образом, в регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU