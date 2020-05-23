В Дагестан для ликвидации вспышки коронавируса доставили перспективные препараты

Минздрав России направил в Дагестан необходимые медикаменты, используемые для лечения COVID-19. В ближайшее время потребность в них будет полностью удовлетворена». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Он провел совещание с министром здравоохранения Республики Дагестан Джамалудином Гаджиибрагимовым. Основной темой обсуждения стали вопросы лекарственного обеспечения, а также увеличения объемов проводимых исследований на коронавирсную инфекцию.

Сейчас решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Минздрав России выдал разрешения на применение перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавируса.

в дагестанском Буйнакске, сегодня, 23 мая открыли первый полевой госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препараты уже привезли в республику. И медики уже скоро начнут их применять. В Дагестане за последние 10 дней в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на коронавирус.

Сейчас в республике проводится более 2200 тестирований на COVID-19 в смену и их объемы будут увеличены. Специалистами республиканского Минздрава достигнута договоренность с производителями тест-систем о дополнительных поставках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в дагестанском Буйнакске, сегодня, 23 мая открыли первый полевой госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Он развернулся в местности Герей-авлак.

Сообщается, что указание о переброске в Дагестан двух мобильных госпиталей исходило от министра обороны России Сергея Шоигу по поручению президента страны Владимира Путина.

Передвижнои госпиталь предназначен для стационарного лечения жителей Буйнакского района, больных коронавирусом. Он состоит из инфекционного, реанимационного, санитарно-эпидемиологического и приемо-сортировочного отделении.

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