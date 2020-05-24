Коронавирус в Дагестане, последние новости на 24 мая 2020: за сутки число смертей выросло в полтора раза

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 24 мая 2020: за предыдущие сутки в регионе зафиксирован шокирующий рост числа летальных исходов от коронавируса. Умерли 24 пациента. Всего скончавшихся — 65 человек.

Помимо этого, в республике зафиксировано огромное количество смертей от вирусной пневмонии — от неё скончались уже более 700 дагестанцев. 13 тысяч человек находятся в больницах с тем же диагнозом. Главный пульмонолог региона связывает 95% этих случаев с COVID-19.

Тем временем, на утро 23 мая коронавирусом в Дагестане заражено 3855 человек. Суточный прирост составил всего 109 заболевших. 2882 человека выздоровели.

За сутки выписано 393 пациента. Тем временем, в Дагестан для ликвидации вспышки коронавируса доставили перспективные препараты.

Сейчас решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в дагестанском Буйнакске, сегодня, 23 мая открыли первый полевой госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Он развернулся в местности Герей-авлак.

Сообщается, что указание о переброске в Дагестан двух мобильных госпиталей исходило от министра обороны России Сергея Шоигу по поручению президента страны Владимира Путина.

Передвижнои госпиталь предназначен для стационарного лечения жителей Буйнакского района, больных коронавирусом. Он состоит из инфекционного, реанимационного, санитарно-эпидемиологического и приемо-сортировочного отделении.

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В Дагестане развернули первый полевой госпиталь для приема пациентов с коронавирусом

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