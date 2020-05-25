2020-05-24T18:42:38+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 25 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Изменилось число больных COVID-19Изменилось число больных COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: спрашиваем у специалистов Роспотребнадзора региона и публикуем соответствующий список населенных пунктов на 25 мая 2020 года.

Ставрополь – 225

Пятигорск – 196

Невинномысск – 149

Кочубеевское – 83

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68

Ессентуки – 50

Левокумское – 45

Кисловодск – 44

Иноземцево – 44

Буденновск – 32

Нефтекумск – 32

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Степное (Степновский район) – 26

Арзгир – 25

Георгиевск – 24

Зеленокумск – 24

Зольская (Кировский горокруг) – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Минеральные воды – 18

Благодарный – 17

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Михайловск – 16

Ессентукская (Предгорный район) – 16

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Иргаклы (Степновский район) – 13

Архангельское (Буденновский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Урожайное (Левокумский район) – 10

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9

Александровское – 9

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Юца (Предгорный район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Правокумское (Левокумский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Ясная Поляна – 6

В краевом Роспотребнадзоре также отметили, что за сутки на Ставрополье из-за границы вернулись еще 31 человек. А всего под наблюдением врачей на карантине остаются 4195 жителей.

Всего в регионе 1932 случая заболевания коронавирусом. Включая 38 смертельных и 718 - закончившихся выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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