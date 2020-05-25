Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 25 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: спрашиваем у специалистов Роспотребнадзора региона и публикуем соответствующий список населенных пунктов на 25 мая 2020 года.
Ставрополь – 225
Пятигорск – 196
Невинномысск – 149
Кочубеевское – 83
Чернолесское (Новоселицкий район) – 68
Ессентуки – 50
Левокумское – 45
Кисловодск – 44
Иноземцево – 44
Буденновск – 32
Нефтекумск – 32
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Степное (Степновский район) – 26
Арзгир – 25
Георгиевск – 24
Зеленокумск – 24
Зольская (Кировский горокруг) – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Минеральные воды – 18
Благодарный – 17
Ивановское (Кочубеевский район) – 17
Михайловск – 16
Ессентукская (Предгорный район) – 16
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Иргаклы (Степновский район) – 13
Архангельское (Буденновский район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Урожайное (Левокумский район) – 10
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Соломенское (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9
Александровское – 9
Обильное (Георгиевский горокруг) – 8
Юца (Предгорный район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Правокумское (Левокумский район) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Ясная Поляна – 6
В краевом Роспотребнадзоре также отметили, что за сутки на Ставрополье из-за границы вернулись еще 31 человек. А всего под наблюдением врачей на карантине остаются 4195 жителей.
Всего в регионе 1932 случая заболевания коронавирусом. Включая 38 смертельных и 718 - закончившихся выздоровлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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