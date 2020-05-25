Коронавирус в Дагестане, последние новости на 25 мая 2020: военный госпиталь принимает первых пациентов

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 25 мая 2020: число летальных случаев выросло на 14 до 84. А суточный рост больных COVID-19 достиг показателя 113 человек. Таким образом, общее число инфицированных жителей за все время - 4095 человек. С этим показателем республика на 5 месте в стране. Впереди Москва (163,9 тысяч случаев заболевания), Московская область (33,5 тыс), Санкт-Петербург (13,3 тыс) и Нижегородская область (8 тыс).

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Напомним, что в дагестанском Буйнакске развернули военный госпиталь на 100 коек, 6 - реанимационного отделения с аппаратами ИВЛ. Так государство пробует разгрузить переполненные больницы республики. Работают в полевых условиях военные медики. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов побывал на месте:

Полевой госпиталь для COVID-пациентов в Дагестане.

- Завтра к концу дня сюда уже будут госпитализировать первых пациентов. Таким образом, новыи госпиталь разгрузит медицинскую службу Буи накска и поможет в лечении больных сразу нескольких раи онов центрального Дагестана. Все необходимые для этого лекарства имеются как здесь, так и в Буи наскои ЦГБ, медики обеспечены средствами индивидуальнои защиты, - отметил накануне министр.

В стационаре Буи накскои Центральной городской больнице разве рнуто 180 коек, из них 24 с кислороднои поддержкои . По замечанию Минздрава Дагестана, "сеи час количество выписывающихся пациентов уже превышает число поступающих".

- Однако, московские специалисты по опыту других регионов отмечают, что рост заболеваемости еще возможен, особенно при снижении уровня самоизоляции населения, - подчеркивают в ведомстве.

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