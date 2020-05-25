2020-05-24T18:42:52+03:00
Происшествия

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 25 мая 2020: военный госпиталь принимает первых пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 25 мая 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Растет число инфицированныхРастет число инфицированныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 25 мая 2020: число летальных случаев выросло на 14 до 84. А суточный рост больных COVID-19 достиг показателя 113 человек. Таким образом, общее число инфицированных жителей за все время - 4095 человек. С этим показателем республика на 5 месте в стране. Впереди Москва (163,9 тысяч случаев заболевания), Московская область (33,5 тыс), Санкт-Петербург (13,3 тыс) и Нижегородская область (8 тыс).

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония

00:00
00:00

Напомним, что в дагестанском Буйнакске развернули военный госпиталь на 100 коек, 6 - реанимационного отделения с аппаратами ИВЛ. Так государство пробует разгрузить переполненные больницы республики. Работают в полевых условиях военные медики. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов побывал на месте:

Полевой госпиталь для COVID-пациентов в Дагестане.

- Завтра к концу дня сюда уже будут госпитализировать первых пациентов. Таким образом, новыи госпиталь разгрузит медицинскую службу Буи накска и поможет в лечении больных сразу нескольких раи онов центрального Дагестана. Все необходимые для этого лекарства имеются как здесь, так и в Буи наскои ЦГБ, медики обеспечены средствами индивидуальнои защиты, - отметил накануне министр.

В стационаре Буи накскои Центральной городской больнице разве рнуто 180 коек, из них 24 с кислороднои поддержкои . По замечанию Минздрава Дагестана, "сеи час количество выписывающихся пациентов уже превышает число поступающих".

- Однако, московские специалисты по опыту других регионов отмечают, что рост заболеваемости еще возможен, особенно при снижении уровня самоизоляции населения, - подчеркивают в ведомстве.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Дагестане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза
Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане
В Ставрополе компания устроила шоу с лезгинкой в 4 утра
В психбольнице Северной Осетии пациенты и врачи заразились коронавирусом
На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и потепления до +24
В главной мечети Чечни коллективно помолились о спасении от коронавируса
В Северной Осетии прибавилось три летальных случая от COVID-19
На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник
За сутки на Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 77 человек
В Железноводске впервые за 40 лет откроется купальный сезон
Губернатор поручил разобраться с протекающей крышей в многоэтажке Ставрополя
На Ставрополье прибыл спецборт для искусственного увеличения осадков
В Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов
На Ставрополье раздали более 282 тысяч продуктовых наборов
В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы
В Дагестане на время Ураза –байрама закрыли ряд городов
В Пятигорске заработал обсерватор для приезжающих
В Ставрополе лебеди из Центрального парка переживают самоизоляцию вместе
На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер
В Ставрополе из-за сильного дождя пострадали 18 квартир
На Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей
Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга
На Ставрополье еще двое пациентов умерли от коронавируса