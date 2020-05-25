2020-05-25T08:19:55+03:00
Происшествия

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 мая 2020: число больных превысило 2 тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 25 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем, сколько больных в краевом центре выявили за все время, выздоровели и скончалисьРассказываем, сколько больных в краевом центре выявили за все время, выздоровели и скончалисьФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в городе 225 подтвержденных случаев заражения. В том числе 89 – выздоровлений и 8 смертей.

В регионе 2011 случаев заражения за все время, куда вошли уже 40 (+2 за сутки) летальных исходов и 750 (+32) выписанных пациентов. На 25 мая в больницах Ставрополья находятся 1176 пациентов с подтвержденным статусом COVID-19. В том числе, как уточняет губернатор, 38 – в тяжелом состоянии.

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По информации Роспотребнадзора СК, на изоляции под контролем врачей остаются 4195 жителей. За сутки число выросло на 31 – столько человек вернулись в регион из-за границы.

С начала эпидемиологической ситуации проведено больше 71 тысячи исследований на COVID-19.

Напомним, что с 18 мая в регионе действует масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 31 числа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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