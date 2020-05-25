Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: список городов и районов с больными жителями

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19.

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- Всего в Карачаево-Черкесии 760 подтверждённых случаев заражения. Из них 247 человек выздоровели, четверо - скончались от коронавируса, - уточнили "КП-Северный Кавказ" в оперативном штабе республики.

Из общего числа инфицированных - 398 госпитализированы и лечатся в стационарах. Всеи остальные из числа "активных" проходят амбулаторное лечение в изоляции дома, как предписывал Минздрав России.

Отдельно рассказываем, где в КЧР обнаружили коронавирус: список городов и районов с числом зафиксированных случаев заболевания COVID-19.

Черкесск - 395

Учть-Джегутинский район - 91

Малокарачаевский район - 67

Абазинский район - 35

Прикубанский район - 33

Зеленчукский район - 33

Хабезский район - 30

Адыге-Хабльский район - 23

Карачаевский горокруг - 16

Ногайский район - 14

Карачаевский район - 12

Урупский район - 11

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