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Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: список городов и районов с больными жителями

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 25 мая 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
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Растет число больных коронавирусомРастет число больных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19.

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- Всего в Карачаево-Черкесии 760 подтверждённых случаев заражения. Из них 247 человек выздоровели, четверо - скончались от коронавируса, - уточнили "КП-Северный Кавказ" в оперативном штабе республики.

Из общего числа инфицированных - 398 госпитализированы и лечатся в стационарах. Всеи остальные из числа "активных" проходят амбулаторное лечение в изоляции дома, как предписывал Минздрав России.

Отдельно рассказываем, где в КЧР обнаружили коронавирус: список городов и районов с числом зафиксированных случаев заболевания COVID-19.

Черкесск - 395

Учть-Джегутинский район - 91

Малокарачаевский район - 67

Абазинский район - 35

Прикубанский район - 33

Зеленчукский район - 33

Хабезский район - 30

Адыге-Хабльский район - 23

Карачаевский горокруг - 16

Ногайский район - 14

Карачаевский район - 12

Урупский район - 11

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ИСТОЧНИК KP.RU

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