Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: список городов и районов с больными жителями
Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 мая 2020: выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19.
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- Всего в Карачаево-Черкесии 760 подтверждённых случаев заражения. Из них 247 человек выздоровели, четверо - скончались от коронавируса, - уточнили "КП-Северный Кавказ" в оперативном штабе республики.
Из общего числа инфицированных - 398 госпитализированы и лечатся в стационарах. Всеи остальные из числа "активных" проходят амбулаторное лечение в изоляции дома, как предписывал Минздрав России.
Отдельно рассказываем, где в КЧР обнаружили коронавирус: список городов и районов с числом зафиксированных случаев заболевания COVID-19.
Черкесск - 395
Учть-Джегутинский район - 91
Малокарачаевский район - 67
Абазинский район - 35
Прикубанский район - 33
Зеленчукский район - 33
Хабезский район - 30
Адыге-Хабльский район - 23
Карачаевский горокруг - 16
Ногайский район - 14
Карачаевский район - 12
Урупский район - 11
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ИСТОЧНИК KP.RU
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