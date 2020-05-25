2020-05-25T13:20:18+03:00
Звезды

"Давай танцевать, мам": чеченский сын Орбакайте трогательно поздравил певицу с днем рождения

Из-за пандемии Дени Байсаров не сможет станцевать с именинницей "белый танец"
Варвара АНТОНОВА
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Дени Байсаров. Фото: соцсети/кадры видеоДени Байсаров. Фото: соцсети/кадры видео
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Чеченский внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - по-особенному поздравил маму с днем рождения. Парень написал трогательный пост и подкрепил его не менее умилительным роликом.

- С днём рождения, мам! С детства мы с тобой на каждом празднике танцуем, и в эти моменты весь мир замирает - и только мы существуем в ритме, музыке и свете! Люблю, скучаю и надеюсь, уже скоро ты продолжишь дарить мне и всем вокруг свою любовь и грациозность! - написал Дени, намекая на возвращение Орбакайте на сцену после окончания пандемии.

На видео сын танцует с мамой "белый танец". Сначала парень, как это предполагают правила, ведет партнершу и подспудно занимает ее разговорами. Но в конце Дени припадает головой к материнскому плечу и вальсирует уже так.

Дени Байсаров вальсирует с мамой.Видео: соцсети

Отметим, что на днях день рождения праздновал сам Дени. У мамы-певицы не получилось так же трогательно поздравить свое чадо - вышло мотивирующее послание.

- С днём рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям. Пусть всё сбудется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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