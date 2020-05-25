2020-05-25T14:59:15+03:00
Общество

Коллекционные часы, ружье и миллионы: дагестанского чиновника судят за роскошную взятку

Шамиль Кадиев преподнес руководителю ФАС республики деньги и ценные подарки
Андрей ФАДЕЕВ
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Шамиль Кадиев одарил главу УФАС Дагестана Кубасая Кубасаева (на фото) по полной программе: коллекционные часы, ружье, деньгиШамиль Кадиев одарил главу УФАС Дагестана Кубасая Кубасаева (на фото) по полной программе: коллекционные часы, ружье, деньги
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За покровительство и попустительство в служебных делах в Дагестане платили коллекционными часами, оружием и звонким рублем. Так экс-руководитель «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев захотел решить все свои проблемы и пошел с дарами к главе республиканского ФАС Кубасаю Кубасаеву.

— В качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллиона рублей и дорогостоящее имущество — наручные часы марки «Hublot» и охотничье гладкоствольное ружье «Fabarm Axis», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что Кадиев, кроме подарков, расщедрился на два миллиона рублей.

За такую роскошь от главы ФАС требовалась сущая мелочь — не мешать проводить тендеры в обход всех правил. Отдавать их «нужным людям». Рассмотрев доказательства, прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу чиновника. Его действия попали под 291 статью УК — «Дача взятки». Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ.

Следственный комитет добавляет, что в отношении старательного чиновника расследуется ещё шесть эпизодов уголовного дела. Они связаны с взяточничеством и растратой денег — чиновник не скупился на «подарки», а остальное клал себе в карман.

Напомним, что Кадиев успел сбежать из России, но был пойман в Украине. Его экстрадировали в Россию. Обвинения чиновник полностью отрицает. Но спасет ли его это от реального срока — решит суд.

Так, Кубасай Кубасаев за свои преступления уже отбывает пятилетний срок в колонии.

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Лефортовский районный суд признал вину Кубасай Кубасаева, бывшего главы Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Чиновнику вменяли шестую часть 290 статьи — получение взятки в особо крупном размере. По материалам следствия, дагестанский антимонопольщик получил охотничье ружье Fabarm Axis и швейцарские часы Hublot. За это он не должен был препятствовать «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» в розыгрышах госконтрактов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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