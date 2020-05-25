Коллекционные часы, ружье и миллионы: дагестанского чиновника судят за роскошную взятку

За покровительство и попустительство в служебных делах в Дагестане платили коллекционными часами, оружием и звонким рублем. Так экс-руководитель «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев захотел решить все свои проблемы и пошел с дарами к главе республиканского ФАС Кубасаю Кубасаеву.

— В качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллиона рублей и дорогостоящее имущество — наручные часы марки «Hublot» и охотничье гладкоствольное ружье «Fabarm Axis», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что Кадиев, кроме подарков, расщедрился на два миллиона рублей.

За такую роскошь от главы ФАС требовалась сущая мелочь — не мешать проводить тендеры в обход всех правил. Отдавать их «нужным людям». Рассмотрев доказательства, прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу чиновника. Его действия попали под 291 статью УК — «Дача взятки». Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ.

Следственный комитет добавляет, что в отношении старательного чиновника расследуется ещё шесть эпизодов уголовного дела. Они связаны с взяточничеством и растратой денег — чиновник не скупился на «подарки», а остальное клал себе в карман.

Напомним, что Кадиев успел сбежать из России, но был пойман в Украине. Его экстрадировали в Россию. Обвинения чиновник полностью отрицает. Но спасет ли его это от реального срока — решит суд.

Так, Кубасай Кубасаев за свои преступления уже отбывает пятилетний срок в колонии.

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