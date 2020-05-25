Коллекционные часы, ружье и миллионы: дагестанского чиновника судят за роскошную взятку
За покровительство и попустительство в служебных делах в Дагестане платили коллекционными часами, оружием и звонким рублем. Так экс-руководитель «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев захотел решить все свои проблемы и пошел с дарами к главе республиканского ФАС Кубасаю Кубасаеву.
— В качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллиона рублей и дорогостоящее имущество — наручные часы марки «Hublot» и охотничье гладкоствольное ружье «Fabarm Axis», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Известно, что Кадиев, кроме подарков, расщедрился на два миллиона рублей.
За такую роскошь от главы ФАС требовалась сущая мелочь — не мешать проводить тендеры в обход всех правил. Отдавать их «нужным людям». Рассмотрев доказательства, прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу чиновника. Его действия попали под 291 статью УК — «Дача взятки». Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ.
Следственный комитет добавляет, что в отношении старательного чиновника расследуется ещё шесть эпизодов уголовного дела. Они связаны с взяточничеством и растратой денег — чиновник не скупился на «подарки», а остальное клал себе в карман.
Напомним, что Кадиев успел сбежать из России, но был пойман в Украине. Его экстрадировали в Россию. Обвинения чиновник полностью отрицает. Но спасет ли его это от реального срока — решит суд.
Так, Кубасай Кубасаев за свои преступления уже отбывает пятилетний срок в колонии.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
«Еще поборюсь за себя»: глава УФАС Дагестана заявил, что не пропадет в тюрьме
Лефортовский районный суд признал вину Кубасай Кубасаева, бывшего главы Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Чиновнику вменяли шестую часть 290 статьи — получение взятки в особо крупном размере. По материалам следствия, дагестанский антимонопольщик получил охотничье ружье Fabarm Axis и швейцарские часы Hublot. За это он не должен был препятствовать «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» в розыгрышах госконтрактов (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU