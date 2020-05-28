Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 мая 2020: в крае умерли 42 пациента

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Ставропольском крае зарегистрировано 2158 случаев заболевания. Среди них - 198 детей. В тяжелом состоянии находятся 32 человека.

За прошедшие сутки в регионе скончался еще один пациент. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 72 человек. За прошедшие сутки в крае скончался 42-й пациент с подтвержденным диагнозом. Всего в крае зафиксировано 42 летальных исхода.

Тем временем, на Ставрополье более 5,8 тысяч человек прошли подготовку для лечения пациентов с коронавирусом. Среди специалистов врачи, медицинские сестры, ординаторы, преподаватели СтГМУ и волонтеры, сообщила замминистра здравоохранения края Елена Кузьмина.

Чиновник отметила, что вскоре хирурги закончат обучение по проведению искусственной вентиляции легких при вирусных пневмониях. 29 мая выпустят 402 реаниматолога, способных оказать квалифицированную экстренную помощь тяжелому пациенту. В июне обучение завершат еще более ста специалистов.