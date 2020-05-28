«Зеленая полоса на небе и яркая вспышка»: падение метеорита в Ставрополе попало на видео

— Я ехал с Михайловска [в Ставрополь], было отчётливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку, — рассказывает в соцсетях очевидец. — Не знаю, что это. Но было очень похоже на метеорит.

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В соцсетях Ставрополья появилось спорное и необычное видео. Неизвестное явление, традиционно для России, попало в объектив авторегистратора. Житель краевого центра ехал из ближайшего населенного пункта в Ставрополь, когда увидел на небе зеленый росчерк, а потом яркую вспышку далеко за холмом.

Падение метеорита на Ставрополье - видео.

По возвращении домой мужчина нашел запись видеорегистратора и выложил его в сеть. Сам он предполагает, что видел падение какого-то небесного тела, возможно болида. Пользователи самого популярного сообщества в соцсетях поддержали его идею. Однако доподлинно природа явления неизвестна.

— Мне ребенок мозг выносил, говорил метеорит упал возле Казинки (село неподалеку от Ставрополя, — ред.). А я не верила. Думала, салют увидел, — пишет одна из пользовательниц.

— В каком-то чате писали, что комету можно увидеть сегодня в северной части неба. Может, оно и было? — размышляют пользователи.

Тем временем, официальной информации по происшествию пока нет. Как и сообщений о разрушениях или падении небесных тел в регионе. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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