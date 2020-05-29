В Ингушетии перевернулась машина с осужденным экс-министром

В Ингушетии перевернулась «Toyota» с Зелимханом Котиковым — бывшим министром труда республики, осужденным в прошлом году за нецелевой расход больше миллиарда рублей.

ДТП произошло накануне в 22.40 часов в Назрани. Как уточнили в городском МВД Магаса, Котиков снес шлагбаум и попытался скрыться, но возле надземного пешеходного перехода потерял управление. Машина опрокинулась в кювет.

В больницу экс-министра привезли без сознания. Врачи диагностировали травму головы, повреждения кожи лица — ссадины и синяки.

- Доставлен в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы, - отметили в ведомстве.

В 2018 году Зелимхан Котиков попал под следствие по статье о нецелевом расходовании бюджетных денег. А именно — 1,2 млрд рублей. Следователи выяснили, что деньги выделили участникам ликвидации последствий аварий на АЭС Чернобыля и производстве «Маяк», ликвидаторам радиоактивных отходов в реке Теча и участникам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также для ветеранов и инвалидов. Но для федеральных льготников. Зелимханов же направил средства местным, региональным льготникам. Суд Магаса признал его виновным в нецелевом расходе, назначив штраф 1 млн рублей.

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