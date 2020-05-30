Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 30 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: собрали в список населенные пункты с наибольшим числом инфицированных COVID-19.

Актуальная информация на 30 мая:

Ставрополь – 278

Пятигорск – 257

Невинномысск – 175

Кочубеевское – 90

Чернолесское (Новоселицкий район) – 70

Ессентуки – 61

Левокумское – 55

Кисловодск – 58

Иноземцево – 47

Георгиевск – 41

Буденновск – 40

Зеленокумск – 37

Степное (Степновский район) – 35

Нефтекумск – 33

Арзгир (Арзгирский район) – 33

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Минеральные воды – 28

Благодарный – 26

Зольская (Кировский горокруг) – 26

Казьминское (Кочубеевский район) – 25

Михайловск – 23

Иргаклы (Степновский район) – 23

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 20

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 20

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 18

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 19

Соломенское (Степновский район) – 16

Новопавловск (Кировский горокруг) – 16

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 14

Архангельское (Буденновский район) – 13

Урожайное (Левокумский район) – 12

Суворовская (Предгорный район) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11

Свободы (горокруг Пятигорск) – 11

Юца (Предгорный район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 10

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Александровское – 9

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 9

Правокумское (Левокумский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

Петропавловское (Арзгирский район) – 6

Константиновское (Петровский горокруг) – 6

Дивное (Апанасенковский район) – 6

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