«Рукой в лицо, ногой в пах»: после драки адвокатов и полицейских в нелегальном казино возбуждено уголовное дело

Адвокаты против полицейских — звучит почти как готовое название для голливудского фильма. Место встречи — нелегальное игровое казино. Причина драки — выяснение, кто прав и у кого полномочий больше.

Курьёз с уголовным подтекстом произошел в Кабардино-Балкарском городе Нарткала. Сотрудники МВД приехали разбираться с подпольным игорным бизнесом. Вот только в заведение, попавшее под подозрение, как казино, госслужащих не пустили. Двери захлопнули перед носом, объяснив, что никаких нарушений нет. И сообщили, что скоро приедет человек, который поговорит с ними на языке закона.

Спасителем подпольщиков оказался член Адвокатской палаты республики Ратмир Желоков. Коллеги утверждают, что полиция задержала его незаконно и насильно после невинной словесной перепалки. А вот Следственный комитет считает иначе.

— Ратмир Жилоков, прибыв на место, начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по КБР. — Он провоцировал конфликт, предлагая одному из полицейских снять форму и решить вопрос без погон — подраться. Он подошел вплотную к сотруднику полиции, после чего лбом нанес ему удар в голову и толкнул.

Хамского поведения адвоката было достаточно, чтобы скрутить его и привезти в участок. На адвоката составили два административных протокола и подали рапорт о применении физического насилия в отношении полицейского.

Фрагмент драки между адвокатами и сотрудниками полиции в отделе МВД "Урванский".Видео: СК РФ

На этом история не кончилась: защищать честь адвоката приехали трое коллег. Однако без адвокатского ордера, масок и перчаток допускать их в здание отказались. Служители Фемиды воспользовались тем, что, выходя, один из сотрудников неплотно закрыл дверь. И ворвались в участок.

Зачинщиком второй потасовки, судя по опубликованным СКР видео, стала адвокат Диана Ципинова.

— Адвокаты втроем прошли внутрь, где им преградил путь дежурный сотрудник. Вышедший на шум начальник отдела потребовал от адвокатов покинуть здание. Услышав категорический отказ, при содействии других сотрудников полиции, вытеснил их за дверь. Адвокат Ципинова, оказавшись на улице, предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться в здание. Сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать, адвокат нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха. После этого, в целях пресечь её агрессивные действия, она была задержана и на нее были надеты наручники, — сообщают в следственном управлении.

За нападение на полицейских СК возбудил против Желокова и Ципиновой уголовные дела. Их задержали до рассмотрения вопроса об аресте в суде.

У адвокатов есть своя версия событий. Они считают, что недопуск к задержанному и грубое обращение в участке достойны самой жесткой правовой оценки. Служители Фемиды успели подать заявления в МВД, прокуратуру, Министерство юстиции и Общественную палату КБР. В СК отмечают, что действия полицейских также подвергнутся детальному анализу и проверке.

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