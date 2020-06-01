Убийство из кровной мести попало на видео

В Назранском районе Ингушетии ищут неизвестных людей, которые расстреляли рядом стоящую машину. Происшествие попало в камеру автомобильного регистратора. Известные на данный момент подробности сообщает информированный источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился после 11 часов на федеральной трассе "Кавказ", недалеко от села Яндаре. Неизвестные на белой машине подъехали к серебристой Chevrolet и в упор расстреляли ее из автоматического оружия. После машина с пострадавшим выехала на дорогу - к ней подбежал человек и выдал очередь в салон.

Убийство на трассе в Ингушетии.Видео: соцсети

От полученных ран водитель иномарки скончался до приезда медиков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ЧП и ищут убийцу. На месте работает следственная группа.

По версии источника, это, возможно, была кровная месть. В 2014 году две семьи поссорились, в результате чего произошло открытое столкновение между ними. Три брата в конфликте пострадали, а один из них впоследствии умер. Виновник смерти понес уголовную ответственность за случившееся, но этого оказалось мало - убитый сегодня мужчина был его братом.