Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 июня 2020: в регионе умерли 49 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

По сведениям на утро 2 июня коронавирус диагностировали у 2 653 жителей Ставропольского края. За сутки врачи инфекцию нашли еще у 85 человек. Отметим, что среди зараженных 227 детей.Согласно официальным данным Роспотребнадзора, 1131 человек выздоровели.

Из хороших новостей: вечером, 2 июня, стало известно, что с завтрашнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Кстати, о Пятигорске. Губернатор Ставрополья поручил устранить нарушения санитарных требований на рынках Пятигорска.

Владимир Владимиров назвал среди факторов риска распространения коронавируса нарушения мер профилактики при организации рыночной торговли.

В частности, говорили о работе рынков на территории Предгорного района.

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