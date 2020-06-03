2020-06-03T14:31:56+03:00
Общество

Лечение катаракты: когда нельзя откладывать даже в карантин

Офтальмологическая клиника «Три-З» в Ессентуках возобновила работу после вынужденного перерыва, связанного с эпидситуацией
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До конца июня в «Три-З» действует специальное предложение на хирургию катаракты.До конца июня в «Три-З» действует специальное предложение на хирургию катаракты.
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С первых дней открытия сюда устремились пациенты: одно из самых распространенных заболеваний глаз у людей пожилого возраста - катаракта - иногда требует незамедлительного лечения.

Зрение ухудшилось, перед глазами будто пелена тумана или эффект запотевших очков - хочется протереть несуществующие стекла, но вы спохватываетесь, что протирать нечего. Эти неприятные симптомы могут быть признаками развивающейся катаракты - заболевания глаз, как правило, встречающегося в пожилом возрасте.

Промедление чревато риском

Катаракта - это процесс «старения» хрусталика глаза, когда он уплотняется и становится менее прозрачным, чем в молодости. У кого-то болезнь развивается постепенно, у кого-то - за несколько недель. Но тянуть и ждать, когда видеть станет совсем невозможно, нельзя. Офтальмологи предупреждают: чем раньше взяться за лечение катаракты, тем проще будет процесс операции и меньше - риск осложнений.

За годы исследований и практики медики сошлись в одном: единственный способ избавиться от катаракты - это хирургическая замена помутневшего естественного хрусталика на искусственный. Благо, сейчас многообразие искусственных интраокулярных линз (ИОЛ) позволяет подобрать оптимальный вариант для любой категории пациентов. В «Три-З» пациентам доступно более 50 разновидностей ИОЛ.

Как выбрать хрусталик?

Экономичные монофокальные улучшают зрение на одном из фокусных расстояний - вблизи или вдали. Более прогрессивные мультифокальные позволят полностью избавиться от очков и дадут четкую картинку на 2 или 3 фиксированных фокуса. Торические вдобавок помогут пациентам с астигматизмом - когда картинка будто немного двоится. Самыми современными считаются ИОЛ с плавным фокусом: эти хрусталики ближе всего по свойствам к естественному человеческому, и способны сами наводить фокус на предметы на расстоянии от 30 см и до бесконечности.

Выбор хрусталика - всегда за пациентом и его врачом. После подробной диагностики зрения хирург рассказывает все о состоянии глаз и дает свои рекомендации. В «Три-З» хирургия катаракты возможна в один день с диагностикой: сама процедура длится в среднем всего около 7 минут, благодаря капельной анестезии пациент не испытывает неприятных ощущений, но находится в полном сознании. После завершения процесса его отправляют в комнату отдыха, затем дают рекомендации по постоперационному уходу и в тот же день отпускают домой.

На следующий день - обязательный прием у врача, и на этом хирургию катаракты можно считать завершенной. Восстановление происходит довольно быстро. В основном, в течение месяца не рекомендуется поднимать вес более 10 кг, заниматься пыльной работой. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани, купаться в водоемах, иначе можно занести инфекцию.

Выгодно сейчас

До конца июня в клинике «Три-З» в Ессентуках действует специальное предложение на хирургию катаракты: при записи на диагностику и операцию в один день все предоперационные анализы (кроме флюорографии) пациент может сделать бесплатно. Дополнительное преимущество - нет необходимости ходить по разным медучреждениям, подвергая себя дополнительным рискам.

В «Три-З» строгие меры санитарной обработки помещений и оборудования действовали всегда: любая хирургия предполагает соблюдение полной стерильности и отсутствия любых признаков инфекции у пациента. Сейчас за этим следят особенно строго: на входе в клинику пациентам обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты. Вход в клинику возможен только в масках. При малейших симптомах инфекции пациента просят перенести визит к офтальмологу.

Все сотрудники замеряют температуру дважды в день - утром и вечером, медперсонал экипирован одноразовыми медицинскими халатами, шапочками, перчатками, масками и очками.

Кабинеты и холлы клиники трижды в день дезинфицируют растворами, которые применяются при вирусных инфекциях, а медоборудование, как и раньше, обрабатывается после каждого пациента.

Каждый час все помещения проветривают, производят регулярное обеззараживание воздуха и строго следят за режимом кварцевания кабинетов. В обязательном порядке обрабатывают дверные ручки и следят за соблюдением социальной дистанции между пациентами: для этого на полу нанесена специальная разметка.

При этом усиление мер безопасности никак не повлияло на объем услуг: в «Три-З», как и раньше, можно пройти полную диагностику зрения пациентам всех возрастов, записаться на лазерную коррекцию зрения, хирургию катаракты или глаукомы, получить консультацию витреоретинального и лазерного хирурга или детского офтальмолога.

Справки по тел. 8 800 222 17 95.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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