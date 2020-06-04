Ураган разрушил COVID-госпиталь на Северном Кавказе

На Северном Кавказе ураган частично разрушил госпиталь для COVID-пациентов на базе Центральной районной больницы особо опасных инфекций в Кабардино-Балкарии, городе Прохладный. Ветер вырвал рамы, выбил несколько окон и содрал покрытие стен. Дождевой поток залил коридоры:

Кадры из разрушенной больницы КБР.

- Все послетало! Крыша, окна в палатах — все! – комментируют врачи, находясь на залитом верхнем этаже.

С ночи территорию приводили в порядок. Строители на экскаваторах расчищали двор, куда должны заезжать машины «Скорой». Разгребали завалы на площадке для передвижения медперсонала с пациентами.

Техника освобождает проезд для Скорой помощи.

В республиканском министерстве здравоохранения рассказали, что экстренно созванная комиссия из представителей подрядчика, построившего здание, а также Минстроя КБР и местной администрации оценивает объем ущерба.

Ураган уничтожил часть COVID-госпиталя в Кабардино-Балкарии.

- Внутренние помещения не пострадали — за исключением потолка из ПВХ-панелей в одном из холлов, которые сорвало сквозняком, когда выбило окна. Оказание медицинской помощи больным с коронавирусом не прерывалось. В настоящее время госпиталь продолжает работать в штатном режиме, - рассказала «КП-Северный Кавказ» пресс-секретарь Минздрава Кабардино-Балкарии Лилия Шамахова.

Ураган в больнице, тестирование курортников и голосование по поправкам в Конституцию: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Напомним, накануне мощный ураган ударил по Северному Кавказу. Разрушены десятки домов, школы и детские сады. Тысячи человек остались без света. Крыши сдирало целиком:

!!! Сильнейший ветер срывает кровлю в Чечне.

«КП» писала, что вечером 3 мая затопило и Северо-Кавказский медицинский центр в Беслане:

Потоп в больнице Беслана.

Подробнее о разгуле стихии читайте в нашем материале.