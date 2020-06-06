2020-06-06T10:41:41+03:00
Общество

Кадыров сообщил, что Арабские Эмираты помогут Северному Кавказу в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни рассказал, что гуманитарную помощь окажут Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
Ася АСРЯН@asya1693
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Рамзан Кадыров поблагодарил Шейха за оказываемое внимание и заботуРамзан Кадыров поблагодарил Шейха за оказываемое внимание и заботуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили направить гуманитарную помощь Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

- Шейх попросил передать слова приветствия Национальному лидеру народов России, президенту РФ Владимиру Путину, - поделился чеченский глава Чечни.

Телефонный разговор с дорогим старшим БРАТОМ, наследным принцем Абу-Даби.

Рамзан Кадыров поблагодарил Шейха за оказываемое внимание и заботу. А также напомнил, что в Чечне успешно функционирует фонд Шейха Зайеда. Он помогает начинающим предпринимателям открыть собственное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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