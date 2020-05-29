Кадыров прокомментировал слухи о его лечении в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров через руководителя республиканского телевидения опроверг сообщения некоторых СМИ о своей поездке в Москву.

Корректировка бюджета Ставрополья, выплаты медикам и поддержка бизнеса и сельского хозяйства: коронаврус на Северном Кавказе 00:00 00:00

- Ахмед, скажи им, что я дома, что не приземлился я в Москве. Я дома нахожусь: бодрый, здоровый, хвала Господу. Я нахожусь на рабочем месте. Работаю, служу своему народу, своему государству, президенту своему, великому человеку, настоящему герою, патриоту Владимиру Путину, - прокомментировал чеченский лидер.

Это видео директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал в Инстаграм со словами:

- Глубоко убежден в том, что у организаторов потока этой лживой информации, напрочь отсутствует не только журналистская этика, но и элементарная человеческая порядочность.

Напомним, более недели назад появилась информация о том, что Кадыров прибыл в Москву и госпитализирован в ЦКБ для обследования и лечения. Эти публикации продолжали появляться и после того, как чеченский лидер в последние дни провел в Грозном заседание оперативного штаба и ряд встреч.

Кадыров прокомментировал слухи о его полете в Москву.

А накануне некоторые СМИ писали, что самолёт, якобы принадлежащий главе Чечни, вновь приземлился в Москве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«70% легких поражены?»: источники дают противоречивые сведения о состоянии Кадырова

По одним данным, главу Чечни сейчас спасают московские врачи. По другим - у него нет проблем со здоровьем (подробности)

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне

В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом. В пресс-службе администрации и главы республики подтверждать информацию не стали, однако и опровержения не дали (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц

Рамзана Кадырова отправили на лечение в Москву, он находится в одной из клиник столицы. Об этом сообщает информированный источник, близкий к ситуации (подробности).