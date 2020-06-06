2020-06-06T11:28:53+03:00
Происшествия

«Я тебя породил, я тебя и...»: в Дагестане отец застрелил сына за недостойное поведение

Родственники подозреваемого на «эмоциях» попытались воспрепятствовать проезду автозака
Ася АСРЯН@asya1693
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Против 63-летнего жителя Дагестана возбуждено уголовное делоПротив 63-летнего жителя Дагестана возбуждено уголовное делоФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Трагедия произошла 3 июня 2020 года, в 10:30, в селении Казанище Буйнакского района Дагестана.

Там 63-летний местный житель поссорился со своим сыном. Во время конфликта отец из карабина СКС выстрелил в 41-летнего мужчину. От полученных травм сын скончался по дороге в центральную городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.

По данным ведомства, правоохранители изъяли с места происшествия карабин, снаряженный тремя патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время допроса отец объяснил полицейским, что сын стал после армии настоящей угрозой для своей семьи, вел себя недостойно, в том числе, оскорблял отца.

Отец убил своего сына в Дагестане.

Как сообщает один из пабликов «Совесть Дагестана», родственники подозреваемого на «эмоциях» попытались воспрепятствовать проезду автозака, который должен был этапировать подозреваемого в Махачкалу.

- Ничего страшного на самом деле не случилось. И эмоции родных вполне понятны. Как нам известно мужчину всё-таки доставили в Махачкалу, а родственники успокоились и разошлись по домам, - пишут в республиканском паблике очевидцы события.

Дагестанцы залезли на капот автозака, чтобы защитить подозреваемого в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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