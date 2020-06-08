Из скелета в канаве — в тигра: за 4 месяца замученную собаку превратили в красавицу

Не даром говорят: «Зажило, как на собаке». На Северном Кавказе приключилась новая история головокружительного преображения пса со счастливым концом.

На январские праздники в Северной Осетии нашли бездомыша с тигровым окрасом и сложением бойцовской собаки. Истощенное животное увидели под мостом среди мусора в водосточной трубе. Чудо, что прохожие осмелились полезть в ледяную воду, чтобы присмотреться к обездвиженному силуэту в темноте. Собака только голову подняла. Это был изможденный скелет, смирившийся со своей участью.

Несчастную собаку нашли в трубе станицы Змейская.Автор: bezdomnih.net_vladikavkaz

Спасением занялись волонтеры движения «Бездомных нет-Владикавказ». Каждый день все переживали, что бедняга сдастся и не доживет до операции в Москве. Местные ветеринары не сумели бы помочь. «Но парень оказался настоящим бойцом с кавказским характером!», - рассказывают общественники. Пес благополучно добрался до столицы и попал в ответственные руки хороших врачей и команды Шереметьевского приюта. Московские волонтеры дали ему кличку «Везунчик». Сразу по приезду беспризорник поел и заснул в одеяле. Уже тогда он понял, что жизнь обязательно наладится.

Вот таким беднягу подобрали общественники. Фото: bezdomnih.net_vladikavkaz

Ветеринары диагностировали «междисковую грыжу позвоночника» и «кисту». Срочно прошла дорогая операция. Потом — реабилитация в стационаре. Деньги на лечение присылали неравнодушные, узнав о сборе из соцсетей. Уже через несколько дней кобелек пошел! А в конце февраля ветеринар заявил, что все у него хорошо и через полгода все увидят обычного жизнерадостного пса! Мол, надо его просто любить, в меру кормить и чаще выгуливать. Собака покинула клинику. А в апреле уже въехала в свой дом к любящим хозяевам.

Фото: helpdog.ru

- Теперь «Везунчик» улыбается широкой улыбкой, валяясь на диване с любящей семьёй, - рассказывают волонтеры благотворительной организации «Фонд помощи амстаффам и питбулям». - Спасибо молодой паре, что не побоялись взять паренька и осчастливили его и многих переживающих за судьбу «Везуна».