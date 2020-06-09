Менеджер рассказал, когда и с кем Хабиб проведет следующий бой

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал. когда и с кем его подопечный проведет следующий бой. По предварительным данным, дагестанец должен встретиться с Джастином Гэтжи. Поединок может состояться уже в сентябре 2020 года.

Менеджер чемпиона UFC сообщил, что боссы промоушена надеются, что ограничения, связанные с пандемией позволят проводить бои уже в сентябре. Тогда Хабиб и должен вернуться в октагон, чтобы провести защиту пояса.

— Всё находится пока в подвешенном состоянии, числа ещё не утверждены. Но у нас есть месяц — сентябрь. Мы ориентируетмся именно на него и будем готовиться вернуться к этому времени, — заявил Магомедов.

После тяжелого поражения Тони Фергюсона в бою с Гэтжи, соперников в промоушене у Хабиба почти не осталось, считает менеджер бойца. Единственная достойная вывеска — бой с самим Гэтжи, которому удалось победить, казалось, самого серьезного оппонента для дагестанца в легкой весовой категории. Эта победа позволила Джастину стать обладателем временного титула.

— Кто будет соперником? Это, мне кажется, очевидно, — считаем Магомедов. — Кроме Гэтжи сейчас просто нет достойных вариантов. Кто еще может быть достоен боя с чемпионом?

Напомним, в середине апреля Нурмагомедов должен был защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии Нурмагомедов оказался заперт в России и не смог принять участие в боях. Его заменил Джастин Гэтжи, который совершенно неожиданно сокрушил главного соперника Хабиба.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Стало известно сколько Хабиб Нурмагомедов заработал за карьеру

Назван размер состояния Хабиба Нурмагомедова. За свою блестящую карьеру дагестанец заработал порядка 100 миллионов долларов. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов в беседе с миллиардером Игорем Рыболовлевым (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я должен рисковать своей жизнью ради боя?»: Хабиб отказался от поединка с Фергюсоном

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене титульного боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец не захотел нарушать законы и карантин. Более того, из-за коронавируса он не смог попасть в США. Подробности он сообщил на своей страничке в Instagram (подробности).