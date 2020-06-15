«Не помещается в ладони»: Град повредил крыши 100 домов, больницы и школы в КЧР
Град повредил крыши около 100 частных домов, больницы, а также школы в районах Карачаево-Черкесии. Об этом информирует ГУ МЧС России по КЧР.
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Так, из-за сильных ливней и града в станице Кардоникской Зеленчукского района произошло повреждение кровель 94 частных домов.
По уточненной информации, повреждения получили также кровля средней общеобразовательной школы №3, крытый навес в детском саду, Кардоникская участковая больница, три частных автомобиля.
Кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии попали в сеть.На видео видны огромные пробоины на стеклах автомобилей, а сами градины едва помещаются в ладонь.
Крупный град обрушился на Карачаево-Черкесию 14.06.2020 (1).
Ранее в региональном МЧС предупредили, что с 13 по 14 июня местами на территории республики прогнозируется ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU