2020-06-15T12:00:22+03:00
Происшествия

«Не помещается в ладони»: Град повредил крыши 100 домов, больницы и школы в КЧР

Из-за сильных ливней и града в станице Кардоникской произошло повреждение кровель 94 жилищ
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Град повредил крыши около 100 частных домов, больницы, а также школы в районах Карачаево-Черкесии. Об этом информирует ГУ МЧС России по КЧР.

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Так, из-за сильных ливней и града в станице Кардоникской Зеленчукского района произошло повреждение кровель 94 частных домов.

По уточненной информации, повреждения получили также кровля средней общеобразовательной школы №3, крытый навес в детском саду, Кардоникская участковая больница, три частных автомобиля.

Кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии попали в сеть.На видео видны огромные пробоины на стеклах автомобилей, а сами градины едва помещаются в ладонь.

Крупный град обрушился на Карачаево-Черкесию 14.06.2020 (1).

Ранее в региональном МЧС предупредили, что с 13 по 14 июня местами на территории республики прогнозируется ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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