На Ставрополье устраняют последствия стихии

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:54:49+03:00

Стихия бушевала несколько часов, обрывая провода, срывая крыши и опрокидывая фуры на трассах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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13 июня, около 16:00-17:00 из-за сильного дождя и шквалистого ветра в районе населенных пунктов Куршава и частично Курсавки, Водораздел, Новый Янкуль, по данным МЧС, без света остались почти семь тысяч жителей.

Как стало известно 14 июня, в большей части домов электроснабжение уже удалось восстановить.

Сейчас основные работы идут в Куршаве, это село наиболее пострадало от стихии. Электрики обещают до конца дня восстановить электроснабжение. Об этом рассказала глава Андроповского района Нина Бобрышева.

По ее словам, уже восстановлено и газоснабжение в 50 пострадавших домовладениях Куршавы. Вместе с тем, в результате стихии, а за час выпало 70 мм осадков, в селе пострадали порядка 70 домов. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб.

Местные спасатели также оказывали помощь МЧС при подъеме опрокинувшихся на федеральной трассе «Кавказ» в районе Куршавы 11 грузовиков.

Последствия непогоды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вчера, 13 июня на Ставрополье обрушился ураган с ливнем, грозой и градом. Стихия бушевала несколько часов, обрывая провода, срывая крыши и опрокидывая фуры на трассах.

Ветер разгонялся сильнее 23 м/с. В краевом МЧС «КП-Северный Кавказ» рассказали, что без света остались больше 10 тысяч человек. И нет электричества не только в частных домах, но социально-значимых объектах – больницах, отделениях полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU