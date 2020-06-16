Коронавирус в Дагестане, последние новости на 16 июня 2020: выход из самоизоляции и новые смерти

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 16 июня 2020: вспышка COVID-19 в регионе идет на спад, глава республики объявил о переходе на первый этап выхода из режима самоизоляции. Тем временем число смертей растет каждый день.

По данным на утро 16 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заразилось 6652 человека. За последние 24 часа диагноз COVID-19 поставили ещё 95 жителям. Таким образом, темпы увеличения числа зараженных постепенно замедляются. Эксперты подчеркивают, что регион уже прошел пик заболеваемости.

Несмотря на это продолжает расти число активных больных. Согласно официальным данным сегодня их 1579 человек. Количество выздоровлений — 4754 человек. За сутки выписаны 23 человека.

К несчастью, растет и число смертей. От коронавируса в Дагестане скончалось 319 человек. Суточный прирост составил 3 летальных исхода. Отметим, что ещё порядка 700 жителей скончались от внебольничных пневмоний.

В регионе запущен первый этап выхода из самоизоляции. С 15 июня жители смогут выходить на улицу для занятий спортом, посещать парки и скверы. Также откроются небольшие непродовольственные магазины.