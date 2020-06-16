В Дагестане пострадали 7 силовиков после беспорядков граждан Азербайджана
В Дагестане в результате незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, пострадали семь силовиков. Также выяснилось, что злоумышленники повредили пять служебных автомобиля правоохранителей. Об этом сообщили сегодня, 16 июня в СУ СК.
СКР России по Республике Дагестан проводит доследственную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в Дагестане.
Но, в списки, которые формируются азербайджанской стороной, попали не все. Этот факт сильно возмутил людей. Началось недовольство, которое переросло в конфликт.
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Сейчас граждане Азербайджана ожидают отправки на родину в пункте временного размещения в Дагестане.
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ИСТОЧНИК KP.RU