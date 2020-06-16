2020-06-16T12:25:04+03:00
Происшествия

"Сделай меня врагом твоих врагов": в доме московского стрелка нашли подозрительную тетрадь

Стали известны подробности его образа жизни
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Ратмир ГалаевРатмир ГалаевФото: СОЦСЕТИ
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Парень, открывший стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве, вел странный дневник. Записи нашли сотрудники правоохранительных органов во время обысков. Фотографии содержания попали в социальные сети, сообщает "Комсомольская правда"

В тетрадь Ратмир Галаев - нападавший - записывал молитвы и свои переживания. Он просил помощи для мести и смерти во имя веры. "Сделай меня врагов твоих врагов", - пишет парень. Кроме того, в его компьютере нашли множество роликов про нападение на полицейских.

По оценке сожителей парня в Москве, Галаев вел в последнее время скрытный образ жизни. Избегал соседей, почти не общался с ними. Стал замкнут. О его контактах в последнее время они ничего не знают.

Ратмир Галаев в детском возрасте

Ратмир Галаев в детском возрасте

Напомним, 15 июня в Москве, на Ленинском проспекте, уроженец Ингушетии Ратмир Галаев выстрелил в сотрудников ГИБДД. В результате он тяжело ранит одного полицейского, а другого - задевает. Полицейские обезвреживают нападавшего. Еще какое-то время между участниками ЧП завязывается драка на земле. Всех мужчин отвозят в больницу.

Известно, что Ратмир - сын большого экс-полицейского Азита Галаева, племянник бывшего министра имущества Ингушетии Аюпа Галаева и брат сотрудника МВД по Ингушетии. В Москву приехал из Назрани. Учился на юрфаке - родня уверяет, что тот хотел пойти в органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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