Ставрополью инвесторы не нужны?

Хотя инвестор готов и дальше вкладывать средства в развитие отходоперабатывающей отрасли на Ставрополье, но ему закрывают дорогу. Вплоть до исключения его объектов из схемы оборота отходов и строительства рядом таких же, но уже за счет бюджета и другим собственником.

Вложили более 1,5 миллиарда

Из девяти построенных в последние годы межмуниципальных зональных центров по обращению с твердыми коммунальными отходами целых пять возвела и запустила группа компаний «Арго». Все - в юго-восточной зоне края: Предгорном, Минераловодском, Советском, Благодарненском, Буденновском районах, теперь городских округах.

Собственник предприятия вложил в эти отнюдь не дешевые объекты свыше 1,5 миллиарда рублей собственных средств, оснастил современным оборудованием, сформировал коллективы. Реально он придал новое качество работы с твердыми коммунальными отходами на доброй половине края. Мусор повсеместно стал сортироваться, перерабатываться, захораниваться по всем санитарным правилам. Более того, превратился в ценное сырье, что является гарантией его правильной утилизации и прекращения стихийного захламления территории.

Причем надо особенно подчеркнуть, что руководство «Арго» девять лет, до 2017 года, работало в тесном тандеме с краевыми и муниципальными властями, при их благословлении и поддержке. Еще в 2009 году заключило с правительством края соответствующее инвестиционное соглашение.

Все эти объекты были занесены в территориальную схему обращения с отходами как объекты, включающие в себя современные полигоны с противофильтрационными экранами, мусоросортировочные станции, точки переработки вторичных ресурсов. Предприятие получило соответствующие лицензии. В общем, все было сделано по закону, в полном соответствии с действующими в стране нормами и правилами. Всерьез и надолго.

Да и плата населения за вывоз мусора у «Арго» по нынешним меркам была до смешного маленькой - 85 рублей с человека в месяц. Чуть ли не вдвое ниже, чем сейчас. Поднятие тарифа необъяснимо, ведь все объекты обработки и размещения в юго-восточной зоне уже построены, расстояние перевозки не увеличилось, так почему тариф на вывоз мусора вырос в два раза?

Упорная работа вывела предприятие в число безусловных лидеров в сборе и переработке ТКО, в самого крупного оператора в крае на этом рынке. И по большому счету приблизила для всех нас явление, которое в 2017 году назвали мусорной реформой. Цели и задачи которой сформулированы президентом страны Владимиром Путиным именно в том направлении, в котором шла «Арго»: наладить повсеместно и системно сбор, переработку и утилизацию мусора, превратить его в ценное сырье и на этой основе раз и навсегда очистить страну от свалок.

Компания "Арго" оснастила все свои зональные центры по обращению с ТКО современным оборудованием.

Тревожный звоночек

Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной в 2016 году, предусматривалось, что на Ставрополье будет всего два региональных оператора по обращению ТКО: в северо-западной и юго-восточной частях края. С сопоставимыми по размеру доходами за сбор мусора у населения и предприятий примерно по 3 миллиарда рублей в год. Такие расчеты были сделаны на основании нормативов накоплений ТКО.

В 2017 году в мусорную реформу вошел северо-запад края. Досрочно, на год раньше, чем вся страна. Уже тогда бросилась в глаза странность при проведении аукциона. Для обеспечения заявки и контракта надо было внести почти сто миллионов рублей. Ни у кого из участников, кроме «Эко-сити», таких денег не оказалось. «Эко-сити», легко получивший банковскую гарантию, и стал победителем. Складывалась полная уверенность, что условия аукциона были подогнаны под одного претендента. Хотя явных преимуществ на рынке перед другими он не имел. Это был тревожный звоночек, в том числе и для руководства «Арго».

В 2018 году был объявлен конкурс на право единого регионального оператора на юго-востоке края. В отличие от «Эко-сити», у «Арго» просто не было конкурентов. У него, повторяем, пять крупнейших, причем новых, объектов сортировки и глубокой переработки, с полигонами захоронения оставшихся отходов.

К тому же, еще свыше 20 тысяч контейнеров, более 65 единиц спецтехники стоимостью 250 миллионов рублей, свыше 300 работающих. А у ближайшего конкурента ООО «ЖКХ» - всего два: мусоросжигательный завод в Пятигорске и мусорный полигон (свалка) в Георгиевском районе. И тот и другой объекты арендуются. Завод - у администрации Пятигорска. Ни спецтехники, ни контейнеров в достаточном количестве не было.

Так что у «Арго» есть все необходимое для исполнения функций регоператора. А у конкурента - вошь на аркане. Все, что имеется - арендованное.

Перекраивание рынка

Правительство края в 2017 году утверждает новую редакцию территориальной схемы по обращению с отходами. Напомним, прежней схеме едва исполнился год. Юго-восток края, бывший в соответствии с ней единой зоной, теперь разделяют аж на три.

Самая крупная и самая выгодная зона № 2 - Кавминводы. Из нее без всякого разумного объяснения исключаются действующие в Предгорном и Минераловодском районах межмуниципальные зональные центры «Арго» с современными полигонами и мусоросортировочными станциями. Зато добавляется новый, ранее входивший в северо-западную зону объект - Кочубеевский полигон, и он вдруг оказался под контролем ООО «ЖКХ», взят в аренду. В результате у «ЖКХ» уже три объекта, а не два. А у «Арго» в зоне № 2 остался всего… один!

Но и это еще не все. Конкурсная документация по второй зоне была разработана с явными преференциями для того, у кого мусоросжигательный завод. То есть для «ЖКХ». По критериям мощности за наличие объектов обезвреживания (а именно им является завод) причиталось 0,2 балла, а за наличие объектов размещения (мусоросортировочные станции и полигоны) - 0,05 балла. То есть в разы меньше.

ООО «ЖКХ», как нетрудно догадаться, и стало победителем, признано единым региональным оператором. И это при том, что у него на момент конкурса, повторяем, не было ни кола, ни двора. Ни более-менее заметных основных фондов, ни специальной техники. Что же касается мусоросжигательного завода, или «Топливно-энергетического комплекса», как его с недавнего времени высокопарно величают, то это одно лишь название. Он принимает всего 9 процентов всех ТКО Кавминвод.

В зоне № 3, а это Благодарненский, Новоселицкий и Александровский районы, у «Арго» действует новый межмуниципальный зональный центр «Благодарненский». Построен в рамках уже упомянутого инвестиционного соглашения «Арго» с правительством края. Самый крупный и современный объект такого рода во всей зоне. Но здесь было признано единым региональным оператором ООО «Экострой».

В зоне № 4, это Буденновск и прилегающие районы, мусорный пирог достался ООО «Комбинат благоустройства». Он признан региональным оператором. Хотя здесь по тому же инвестиционному соглашению от 2009 года «Арго» уже достраивает технопарк на площади 26 гектаров, на нем мусоросортировочная станция, объекты переработки и вся необходимая инфраструктура. Но единым региональным оператором признано ООО «Комбинат благоустройства». Предприятие с удивительной легкостью получило от Росприроднадзора лицензию «на обработку ТКО», то есть на сортировку, хотя работает на переполненной свалке, а его перерабатывающие мощности - большой вопрос.

Таким образом, «Арго», работавшее на край целое десятилетие, вложившее в нужные всем нам объекты полтора миллиарда собственных средств, занявшее прочное место на рынке, выплачивающее в бюджет многомиллионные налоги, реально опередившее на десятилетие решение задач, поставленных мусорной реформой, в ходе этой самой «реформы» по-ставропольски оказалось выброшено на обочину.

Странная рокировка

Самое забавное, если не возмутительное, стало происходить дальше. Руководство «Арго» бросилось спасать свой бизнес. Буквально забросало все инстанции жалобами. В том числе - обжаловало итоги конкурса в Федеральной антимонопольной службе.

Антимонопольщики рассматривали жалобу настолько долго, что когда отказали, то оказалось, что сроки обжалования в суде пропущены. В правительстве края «Арго» вроде как услышали, но единственное, что изменилось, это то, что в конце 2018 года вновь пересмотрели территориальную схему обращения с отходами. И… снова включили в нее объекты «Арго». То есть, на период проведения конкурса исключили, закрыв тем самым основному инвестору путь к нему. А когда мусорный пирог поделили - включили снова. И оставили «Арго» всего лишь оператором. Не единым региональным - а рядовым, одним из многих. Фактически он теперь на субподряде у «ЖКХ».

В своих интересах за счет бюджета

Выдавливание инвестора продолжилось. Рядом с построенными «Арго» объектами запланировали и сейчас уже в большинстве случаев начали строительство таких же, но уже за счет бюджета.

Вместо действующего с 2011 года Боргустанского межзонального центра «Арго» (срок эксплуатации до 2045 года) с мусоросортировочной станцией, с оборудованием мощностью переработки 160 тысяч тонн ТКО в год, внесли в территориальную схему и сейчас уже начали строительство точно такого же технопарка в поселке Чкаловский. С такой же мощностью переработки ТКО, в пяти километрах от действующего. Причем строить решено за счет бюджетных средств, в рамках господдержки. Да причем еще и на землях сельхозназначения, на кавказских черноземах. Жители поселка, кстати, возмущены мусорной стройкой, пишут во все инстанции жалобы.

Вместо действующего с 2016 года Минераловодского технопарка «Арго» (срок эксплуатации до 2041 года) также мощностью 160 тысяч тонн переработки, запланировали строительство такого же технопарка и такой же мощности в восьми километрах от действующего. И опять же строить предполагается за счет бюджета. И снова возмущение жителей, которое не слышат.

Вместо технопарка «Арго» стоимостью 200 млн рублей в Буденновском районе площадью 26 гектаров (пять очередей полигона, мусоросортировочная станция мощностью 100 тысяч тонн в год, готовность 95 процентов) предусмотрено строительство аналогичного объекта в 10 километрах, на месте старой свалки. Опять же за счет бюджета. Свалке полвека, если не больше, давно переполнена вдвое, устроена варварски - просто валят мусор на склон, требует немедленного закрытия.

Чтобы хоть как-то обосновать эту абсолютно ненужную стройку, в новой территориальной схеме написали, что строящаяся площадка «Арго» является «местом временного хранения ТКО, ее использование в схеме потоков не планируется».

Для реализации этих сомнительных проектов по контракту от ноября 2018 года куплено дорогостоящее оборудование - два комплекта мусоросортировочных станций. На это потрачено 112 миллионов бюджетных рублей. Причем только 7 миллионов из краевого бюджета, остальные - из федерального. Один комплект оборудования передан «Комбинату благоустройства», второй - «Эко-сити».

Не менее спорное решение - реконструировать Пятигорский мусоросжигательный завод. Тот самый завод, по поводу работы которого уже бесконечно долго протестует общественность Кавминвод, бьют тревогу ученые, что он в опасной близости от курортной зоны, безнадежно устарел, дает ядовитые выбросы и который давно обещали закрыть.

И вот в новой территориальной схеме деятельность завода на будущее черным по белому подтверждена, с реконструкцией в 2021 году: «ремонт котлов и установка турбин для получения энергии». Сейчас перерабатывает в год 75 тысяч тонн мусора, после реконструкции планируется 157 тысяч тонн. Ни слова - про ремонт системы очистки газов, замену фильтров и тому подобное. Похоже, это делаться не будет. И стоимость реконструкции - 218 миллионов рублей «внебюджетных средств».

Очень сомнительно, что на глубоко убыточное дотационное предприятие найдется инвестор. Скорее всего, все опять будет сделано за счет бюджета. Бенефициар - тоже ООО «ЖКХ». Сомнительно также, что на эти смешные для такого объекта деньги можно что-то путное получить на выходе. Стоимость современных мусоросжигательных предприятий идет на миллиарды. Основные средства как раз и расходуются на соблюдение экологических стандартов. А мы хотим все задешево сделать. Чудес, как известно, не бывает.

В 2021 году предполагается построить при заводе и мусоросортировочную станцию мощностью переработки 260 тысяч тонн ТКО в год. Подобная, правда, вчетверо меньшей мощности станция, уже есть в Кисловодске. Размещена с нарушением правил санитарно-защитной зоны, ее работу постоянно сопровождают скандалы, общественность требует закрытия. Вряд ли станция вчетверо мощнее будет менее вредна для курорта.

Нет дыма без огня

А теперь самое главное: в интересах кого конкретно замахиваются на курицу, несущую золотые яйца? В последнее время в наш обиход прочно вошло выражение: «реально контролирует бизнес». О человеке, который формально вроде не является ни собственником, ни руководителем предприятия, но распоряжается им как собственным. Со всеми вытекающими для собственника возможностями и благами. И полным отсутствием ответственности.

Формально, согласно выписке из Госреестра, собственником и одновременно руководителем ООО «ЖКХ» является Г. Ртищев. Но реально, как пишут «Ставропольские губернские ведомости», его контролирует человек, работавший долгое время мэром Пятигорска. А сейчас находящийся под арестом по подозрению в незаконном выделении земельных участков под торговые объекты в первой и второй охранных зонах курорта. Но вот удивительный момент. На должность мэра назначен врио - Дмитрий Ворошилов, в свое время работавший руководителем ООО «ЖКХ». Случайное совпадение?