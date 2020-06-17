2020-06-17T16:25:11+03:00
Политика

"Собаки лают, караван идет": певица-депутат из Дагестана уходит от отставки блатными цитатами

На Айшат Айсаеву давят даже другие чиновники
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Айшат АйсаеваАйшат АйсаеваФото: СОЦСЕТИ
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Красавица и певица из Дагестана - Айшат Айсаева - популярная личность в республике. С ноября 2019 года она работает депутатом Кировского района Махачкалы. В первый день Айшат запомнили по многочисленным сториз с собраний. Вот пример.

Дагестанская певица на первой сессии Собрания депутатов. Видео: Instagram.

Был и другой ролик с заседания, на котором певица устроила спонтанный концерт, барабаня по столу и напевая что-то на кавказский мотив. Большая часть коллег настроение певицы поддержала, но в социальных сетях не всем это понравилось. И если с таким напором желчи ей удалось справиться, то теперь встала угроза посерьезней.

После очередного заседания депутатов глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, участвовавший в обсуждении вопросов, выпустил резкий пост об артистах в городской политике.

- Уважаемые жители района, мы сделаем все возможное, чтобы ее с нами дальше не было. Можете даже не сомневаться. Ей тут не место. Как мы убедились, не каждый артист должен и может становиться депутатом, - написал Сагидов.

aishat_aisaevaaishat_aisaeva
Айшат Айсаева в администрации Кировского района Махачкалы
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Многие подумали об Айшат, потому что она единственная среди районных депутатов зарабатывает на жизнь творчеством. К тому же сама девушка подогревает интригу необычными постами. Так, ролик, в котором поет песню о горских женщинах, певица сопроводила цитатой:

- Собаки лают, караван идет.

- Кнопочным Героям посвящается, - написала певица под постом с монологом Аллы Пугачевой "Перестаньте меня осуждать".

- Мне вас жаль. Берегите лучше здоровье, - ответила депутат подписчику на обвинение в незнании русского языка.

Что сделает Сагидов для увольнения неназванного артиста - никто не понимает. У главы Кировского района Махачкалы полномочий увольнять депутатов нет, но настрой у чиновника - очень серьезный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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