2020-06-17T15:09:06+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания террористов банды Басаева, напавших на Дагестан

В инциденте 1999 года погибли более 280 военнослужащих
Ася АСРЯН@asya1693
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В 1999 года бандиты совершили вооруженный мятеж в ДагестанеВ 1999 года бандиты совершили вооруженный мятеж в Дагестане
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Сотрудники ФСБ накануне задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Эти злоумышленники участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Сегодня стали известны имена террористов: Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Скоро им предъявят обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 1999 года эти бандиты совершили вооруженный мятеж в Дагестане. В страшном событии погибли более 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и просто мирных жителей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии. Приговор подтверждает принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления.

Захват террористов-басаевцев.

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Инцидент произошел 29 февраля 2000 года под руководством Ш.Басаева и Э.Хаттаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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