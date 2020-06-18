2020-06-17T17:44:53+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июня 2020: в регионе скончался 72-й пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 18 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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На территории Ставрополья до 1 июля действует масочный режимНа территории Ставрополья до 1 июля действует масочный режимФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры и привычные кинотеатры закрыты, кино можно посмотреть прямо на площади Ленина.

При этом, с комфортом разместившись в своём автомобиле. Так, 22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека». Чтобы посмотреть этот фильм, сидя в своей машине в центре города, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Тем временем, в Пятигорске приняли решение приостановить открытие детских садов до улучшения эпидобстановки.

Так, большинство дошкольных учреждений пока закрыты. Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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