Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июня 2020: в регионе скончался 72-й пациент

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры и привычные кинотеатры закрыты, кино можно посмотреть прямо на площади Ленина.

При этом, с комфортом разместившись в своём автомобиле. Так, 22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека». Чтобы посмотреть этот фильм, сидя в своей машине в центре города, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Тем временем, в Пятигорске приняли решение приостановить открытие детских садов до улучшения эпидобстановки.

Так, большинство дошкольных учреждений пока закрыты. Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46.

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