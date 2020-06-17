Экс-мэр Пятигорска стал фигурантом еще одного уголовного дела

Против экс-мэра Пятигорска Льва Травнева возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по СКФО.

Так, в 2016 году политик незаконно изменил вид разрешенного использования земельного участка. Тот находился в аренде одной из строительных компаний. После чего арендатор обратился в администрацию с заявлением об изменении вида использования участка под многоэтажную застройку.

«Чиновник в нарушение действующего земельного и антимонопольного законодательства принял незаконное решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка», — говорится в сообщении ведомства.

После этого без проведения аукциона и определения стоимости арендной платы было заключено допсоглашение. Годовой размер арендной платы составил почти 87 тысяч рублей. Если бы были проведены публичные торги, то минимальная цена составила бы около 1 миллиона рублей.

В результате бюджету Пятигорска причинен ущерб почти на 5 миллионов рублей.

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Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Лев Травнев арестован по ранее возбужденному уголовному делу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 апреля 2020 на Ставрополье арестовали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Он на время введения карантина из-за пандемии COVID-19 сменил Андрея Скрипника, но сам вскоре покинул пост.

Сначала сообщили, что из-за болезни. Затем пришла новость о его задержании по подозрению в превышении должностных полномочий.

На время разбирательств пятигорский суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

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