2020-04-27T10:21:44+03:00
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Льва Травнева арестовал суд

Чиновника подозревают в незаконном подписании постановления о разрешении строительства в охраняемой зоне курорта
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: администрация ПятигорскаФото: администрация Пятигорска
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На Ставрополье арестован бывший мэр Пятигорска Лев Травнев, который на время введения карантина из-за пандемии COVID-19 сменил Андрея Скрипника, но сам вскоре покинул пост.

Сперва сообщили, что из-за болезни. Затем пришла новость о его задержании по подозрению в превышении должностных полномочий. На время разбирательств пятигорский суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

По версии правоохранителей, Лев Травнев подписал документ о выдаче участка земли под строительство магазина в горно-санитарной охраняемой зоне, где строительство не связанных с развитием курорта объектов категорически запрещено.

Напомним, что задержали экс-чиновника 25 апреля. И к махинации с землей, как считает следствие, причастен также замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераба Фахриди, который свое задержание накануне опроверг, а также бывший замглавы администрации Пятигорска Олег Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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