Куда обращаться ставропольцам при нарушении прав

Потребитель финансовых услуг порой сталкивается с тем, что его права нарушены. Куда обращаться за помощью? Недавнее социологическое исследование* показало: свыше половины ставропольцев намерены разбираться в суде.

Между тем неслучайно знание ответа на вопрос о том, как можно защищать права, является одним из индикаторов уровня финансовой грамотности населения. Важно понимать, суд - далеко не единственный способ найти справедливость. Он требует временных и иногда материальных затрат. Тогда как сообщить о нарушении прав при получении финансовых услуг можно в другие ведомства.

Так, за 1-й квартал этого года 15,3% жалоб на сферу услуг, поступивших в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от жителей региона, касались именно финансовых вопросов: нарушения условий договора и ущемление прав потребителей его условиями, навязывание допуслуг (страхование жизни и здоровья, комиссий и т. д.).

Вдвое выросло число обращений по возврату авиаперевозчиками стоимости билетов. Соответственно, претензии и обращения ставропольцев принимаются в письменной форме по адресу краевого управления (355008, Ставрополь, пер. Фадеева, 4) или в электронном виде через сайт 26.rospotrebnadzor.ru.

Если несправедливы действия банковских работников (не соблюдают сроки, навязывают услуги или отказываются оформлять документы), можно пожаловаться в Банк России. В 1-м квартале 2020 года в ЦБ поступило 826 жалоб от потребителей финансовых услуг на Ставрополье. Жаловаться на банки ставропольцы стали на 5% реже, чем год назад, но претензии к кредитным организациям также составляют наибольшую долю в объеме жалоб - 63,3%.

Почти каждая 6-я жалоба ставропольцев на банки связана с ипотечным кредитованием. Каждый может пожаловаться на действия участников финансового рынка через интернет-приёмную Банка России на сайте cbr.ru или по адресу его отделения в Ставрополе (355035, Ставрополь, ул. Ленина, 286). При этом по поводу работы банков действенной остается и шумиха в интернет-пространстве. Можно оставить жалобы в соцсетях - в официальных аккаунтах банков или отмечать их в своих постах.

Возникают и вопросы к финансовым организациям по их работе с персональными данными клиентов. Нередко нарушения фиксируются, когда банки или МФО используют паспортные данные для незаконного оформления микрозаймов или передают их коллекторам. За выяснением правомерности происходящего необходимо обращаться в Управление Роскомнадзора по СКФО (rsockanc26@rkn.gov.ru или 355040, Ставрополь, ул. Тухачевского, 8).

*Социологические исследования по мониторингу уровня финграмотности населения края на регулярной основе проводят специалисты Северо-Кавказского федерального университета. Оцениваются целевые индикаторы и показатели программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 2019 - 2023 годы».

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