Убийство или похищение: Бастрыкин послал своих криминалистов искать пропавших детей в КЧР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело по факту пропажи детей в Карачаево-Черкесии и отправил на их поиски криминалистов из центрального аппарата.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека», - уточнили «КП-Северный Кавказ» в СКР.

Четвертый день свыше 500 человек — сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, местные добровольцы и волонтеры со Ставрополья, Адыгеи и Краснодарского края, разыскивают 11-летнюю Ксюшу и ее 6-летнего брата Пашу.

Поиски пропавших детей в КЧР не дают результата.Видео: МЧС КЧР

Об их исчезновении 16 июня в 14.40 полицейским рассказала мать. В полдень того дня дети с ее разрешения ушли с животноводческой точки в 3 км севернее аула Бесленеи — это недалеко от административной границы с Краснодарским краем. С собой дети взяли сотовый телефон, но во время поисков он был уже выключен.

Куда уходят дети: будни поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на Ставрополье 00:00 00:00

В районе пропажи детей течет река Большой Зеленчук. Спасатели с добровольцами несколько раз изучили дно, берег — никаких следов. Волонтеры прочесали лес, всадники просмотрели степь и соседние населенные пункты — тоже ничего. Поэтому следователи прорабатывают версии с похищением и убийством. Отмечается, что пропавшие дети с матерью зарегистрированы в хуторе Ильич Отрадненского раи она Краснодарского края.

Приметы Ксюши: на вид около 13-14 лет, рост 130-140 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные до плеч, без особых примет. Одежда: синие джинсовые шорты, белая майка, темно-зеленые мокасины.

Приметы Паши: на вид 6-7 лет, рост 120-130 худощавого телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза, без особых примет. Одежда: шорты синие, калоши.

Телефон для связи с полицейскими, если обладаете важной информацией о пропавших детях: 8(87873) 51-7-02, 02 (102 — по сотовой связи).

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ Поиски детей прекращены. Подробнее в материале «КП-Северный Кавказ»