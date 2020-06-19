Завершены поиски пропавших детей в КЧР

В Карачаево-Черкесии завершены поиски пропавших 16 июня детей — 11-летнюю Ксюшу и ее 6-летнего брата Пашу мать не дождалась с прогулки в районе аула Бесленей у административной границы с Краснодарским краем.

Масштабная операция с задействованием сил МЧС, Росгвардии, МВД, добровольцев и волонтеров-поисковиков Краснодарского края, Ставрополья и Адыгеи не давала результатов четвертый день. Протекающую в районе исчезновения детей реку Большой Зеленчук обследовали неоднократно. Лес, заброшенные здания и соседние населенные пункты — тоже. Появилась версия о похищении или убийстве.

19 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отправил в КЧР своих криминалистов и взял уголовное дело о пропаже несовершеннолетних под контроль. Но сейчас стало известно — тела Ксюши и Паши найдены.

Детей нашли в правом притоке реки Большой Зеленчук

- В ходе масштабных поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела двух детей, - комментируют в следственных органах республики. - Место происшествия оцеплено, ведутся следственные мероприятия.