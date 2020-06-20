Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 июня 2020: скончались 82 пациента

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 июня 2020: за сутки заболели 93 человека. За прошлый день скончались четыре пациента. Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351. К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день ресурсы здравоохранения позволяют оказывать медицинскую помощь в полном объёме.

Создан запас препаратов и защитных средств. Сформированные для ковид-пациентов койки свободны почти на 80 процентов.

Владимир Владимиров отметил, что местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции.

После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах вырос вдвое, а на междугородних — на треть:

- Мы пошли на те послабления, исходя из фактических цифр. Две недели мы находились в какой-то константе, — подчеркнул Владимиров.

По его словам, что сегодняшние данные позволяют Ставрополью переходить к следующему этапу послаблений. Так, на Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие бань и саун в Ставрополе 2020: в регионе открылись СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии

Стало известно об открытии бань и саун в Ставрополе 2020 (подробнее)