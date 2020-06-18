Открытие бань и саун в Ставрополе 2020: в регионе открылись СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии

Власти Ставропольского края с 18 июня разрешили возобновить работу SPA-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд.

Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, где тренируются профессиональных спортивные команды Ставрополья. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности.

Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края.

Постепенная отмена ограничительных мер даёт возможность запускать важнейшие отрасли краевой экономики. А значит – многие люди сегодня могут вернуться к работе и к нормальной жизни. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он уточнил, что такой сферой является и санаторно-курортная отрасль края. Так, с 1 июня санатории с медицинской лицензией могут принимать гостей. На КМВ уже открыли 27 здравниц.

В ближайшее время готовятся принять отдыхающих еще 30. Всего на отдых и лечение на Ставрополье приехали уже около 500 человек. Ещё более 1000 путевок забронировано до начала июля.

Кстати, приезжающие на отдых на Кавминводы смогут гулять и заниматься спортом в курортных парках, а также пользоваться терренкурами. Ограничения сняты постановлением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова №245 с 11 июня.

В соответствии с документом открыться пока могут только курортные парки и терренкуры. Работа остальных парков культуры и отдыха в крае до конца июня под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU