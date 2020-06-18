На Ставрополье отдохнуть в санаториях приехали около 500 туристов
Постепенная отмена ограничительных мер даёт возможность запускать важнейшие отрасли краевой экономики. А значит – многие люди сегодня могут вернуться к работе и к нормальной жизни. Об этом заявил сегодня, 18 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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Он уточнил, что такой сферой является и санаторно-курортная отрасль края. Так, с 1 июня санатории с медицинской лицензией могут принимать гостей. На КМВ уже открыли 27 здравниц.
Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
В ближайшее время готовятся принять отдыхающих еще 30. Всего на отдых и лечение на Ставрополье приехали уже около 500 человек. Ещё более 1000 путевок забронировано до начала июля.
Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
- Ждём, что эти цифры с каждым днём будут только расти. И контролируем, чтобы организация санаторно-курортного отдыха проводилась в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - заявил Владимиров.
Он подчеркнул, что открывать экономику нашего региона, в первую очередь, даёт возможность нынешняя эпидобстановка.
Она оценивается по ряду объективных критериев, определённых Роспотребнадзором. - Именно они дают основание переходить к первому и последующим этапам постепенного снятия ограничительных мер, - добавил губернатор региона.
Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье до 1 июля 2020 года действует двухнедельная самоизоляция для приезжающих в наш край.
Распоряжением главы края отменено лишь вручение письменных уведомлений о самоизоляции гражданам, прибывающим на Ставрополье из неблагополучных по COVID-19 территорий. Нарушение такого режима грозит административной ответственностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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