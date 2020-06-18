На Ставрополье режим самоизоляции для приезжающих сохранят до 1 июля

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:25:04+03:00

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На Ставрополье до 1 июля 2020 года действует двухнедельная самоизоляция для приезжающих в наш край. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Там же уточнили, что распоряжением главы края отменено лишь вручение письменных уведомлений о самоизоляции гражданам, прибывающим на Ставрополье из неблагополучных по COVID-19 территорий.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции все граждане, приезжающие в Ставропольский край, обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Нарушение такого режима грозит административной ответственностью.

С начала пандемии в нашем регионе зафиксировано 4018 случаев заражения коронавирусом, умерли 75 пациентов.

За все время болезнь победили 2221 житель Ставрополья. За последние сутки диагноз подтвердился у 90 человек. Скончались три пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU